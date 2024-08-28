75 Yaşında Hafızlık Belgesi Alan Behçet Alpağut'tan İlham Veren Hikaye - Son Dakika
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75 Yaşında Hafızlık Belgesi Alan Behçet Alpağut'tan İlham Veren Hikaye

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75 yaşındaki Behçet Alpağut, hafızlık tespit sınavında başarılı cevaplar vererek hafızlık belgesini aldı. Alpağut, yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi ve ezberlemeyi Allah'ın bir lütuf olarak gördüğünü belirtti.

28.08.2024 17:17
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Azmetti 75 yaşında hafız oldu

Behçet Alpağut, hafızlık tespit sınav komisyonu sorularını cevaplandırarak 75 yaşında hafızlık belgesini aldı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Behçet Alpağut, azmetti hafızlık belgesini aldı.

Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Behçet Alpağut, Samsun'da yapılan Hafızlık Tespit sınavında büyük bir başarıya imza attı. Behçet Alpağut, ilerlemiş yaşına rağmen Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu tarafından sorulan sorulara başarılı cevaplar vererek komisyonun beğenisini kazandı.

Kur'an-ı Kerim okumayı, öğrenmeyi ve yaşına rağmen ezberlemeyi Allah Teala'nın bir lütuf olarak gören Behçet Alpağut'a Hafızlık belgesini Osmancık Müftüsü Dr. Eyyup Aydın takdim etti.

İlkokulu askerden sonra dışarıdan bitiren Behçet Alpağut, hafızlık belgesini almanın mutluğunu oğlu Muhlis Alpağut ile yaşarken, duygularını İHA muhabirine anlattı.

'Gece okullarında hafızlığımı kuvvetlendirdim'

Askerden geldikten sonra bir imtihanla okul dışı diplomamı aldığını belirten Behçet Alpağut," Diploma aldıktan sonra hafızlığa heves ettim. Arapça hevesim vardı, bir dönem Libya'ya gittim. Gece okuluna giderek şahadetname aldım. Libya'da çalıştığım süre içerisinde "Sen neyi kaybettin de öğrenmeye çalışıyorsun" şeklinde bir his oluştu. Libya'da çalıştığım 4 yıl sürecinde gündüzleri işyerinde çalıştım, gece okula gittim, boş zamanlarımda hafızlığımı kuvvetlendirmeye çalıştım.

Türkiye'ye geri döndüğümde Gümüşhacıköy'de mukabele okudum. Çiğ sayfa olarak tabir edilen hiç okunmamış, ezbere alınmamış her cüzden 6 sayfayı toplamda 180 sayfayı 1 ayda tamamladım. Bu bana Cenabı Allah'ın verdiği çok büyük nimettir. Gönül neyi öğrendin de neden bıraktın hissiyatı içime doğunca yeniden bir istek geldi. Osmancık Müftülüğünün desteği, hocalarımın da vesilesiyle Samsun'da Hafızlık sınavına girdim.

Sınava öncesi beni görenler 'Torununu mu? Oğlunu mu? getirdin' diye sorduklarında kendim geldim deyince ilgiyle karşılandım. Sınavı tamamladım ve belgeyi aldım. Bana bu belgeyi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu yaşta bu nimeti bana nasip etti. Esas benim belgem bu olmayacak. En büyük belgeyi inşallah Mahşerde alacağım. "şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 75 Yaşında Hafızlık Belgesi Alan Behçet Alpağut'tan İlham Veren Hikaye - Son Dakika
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