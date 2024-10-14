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8 Bin Yıllık Aletler Bulundu

8 Bin Yıllık Aletler Bulundu

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü kazılarında 8.200 yıl öncesine ait aletler ortaya çıktı.

14.10.2024 10:23
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İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'ndeki kazılarda, 8 bin 200 yıllık balta başı, kesici ve havan bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bütün bu aletler, günlük yaşam içinde yoğun bir üretimin varlığını gösteriyor. Çalışan bir topluluğun göstergesi. Egeli ilk toplumun bu özelliğini ortaya koyuyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kentlileri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi. Aralıksız sürdürülen bu yılki kazılarda, 8 bin 200 yıllık balta başı, kesici ve havan bulundu.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü kazıları, günümüzden 8 bin 500 yıl önceki üretim, teknoloji gibi konularda yeni bulguları bize kazandırıyor. Geçen yıldan itibaren bir atölye kazısına başladık. Bu atölyede taş ve kemik alet üretiliyordu. O dönemin en önemli aletlerini serpantin taşları kullanarak yapıyorlardı. Farklı boyutlarda baltalar ve kesiciler yaparak, günlük yaşam içindeki ihtiyacı gideriyorlardı. Belki dışarıdaki başka topluluklara da bu malzemeleri takas yoluyla veriyorlardı" diye konuştu.

Serpantin taşının Ege Bölgesi'ne özgü olduğunu belirten Doç. Dr. Derin, "Çok sert bir taştır. Birçok aleti, bu taşları kullanarak yapabiliyorlar. Balta başı, kesici ve havan gibi buluntularımız, günümüzden 8 bin 200 yıl öncesine ait. Bütün bu aletler, günlük yaşam içinde yoğun bir üretimin varlığını gösteriyor. Çalışan bir topluluk. Egeli ilk toplumun bu özelliğini ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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