8 İlde Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren 8 ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.