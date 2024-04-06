80 yaşındaki Şuayip Güneş\'e hafızlık yarışmasında birincilik ödülü

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki Şuayip Güneş'e teşekkür belgesi verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı organizasyonunda ilçede, hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış ancak farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yarışma organize edildi.
Ünye Müftülüğü ev sahipliğindeki yarışmada, hafızlığını muhafaza eden Şuayip Güneş birinci oldu.
İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, makamında konuk ettiği Güneş'i kutlayarak teşekkür belgesi verdi.
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