80 yaşındaki Şuayip Güneş\'e hafızlık yarışmasında birincilik ödülü

Yakakent'te NARVAS uygulamasında kesici aletler ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada kullanımı yasak 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.