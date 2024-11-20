9. Antalya Edebiyat Günleri Başlıyor - Son Dakika
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9. Antalya Edebiyat Günleri Başlıyor

9. Antalya Edebiyat Günleri Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Antalya Edebiyat Günleri, 22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Ercan Kesal'ın 'Akdeniz ve Barış' başlıklı söyleşisi ve ödül törenleri bulunacak.

20.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:29
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 9. Antalya Edebiyat Günleri'ne oyuncu ve yazar Ercan Kesal da katılacak. Kesal, "Akdeniz ve Barış" başlıklı söyleşisini, 23 Kasım Cumartesi günü saat 10.15'te Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gerçekleştirecek.

Bu yıl, "En İyi Öykü Kitabı" ödülüne "Ne Yeni Ne Başka" adlı eseriyle Ayşen Işık, "En İyi İlk Öykü Kitabı" ödülüne "Kıran Yeli" adlı eseriyle Gülser Kut Arat ve "Onur Ödülü"ne kadın edebiyatının öncülerinden Ayla Kutlu'nun değer görüldüğü 9. Antalya Edebiyat Günleri başlıyor. Etkinlik, 22-24 Kasım tarihlerinde Muratpaşa'da yapılacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 22 Kasım Cuma günü ödül töreniyle başlayacak Antalya Edebiyat Günleri, 23-24 Kasım'da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okumalarıyla devam edecek.

Antalya Edebiyat Günleri'nin ikinci günü, saat 10.15'te oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ın "Akdeniz ve Barış" başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Etkinlikler aynı gün saat 11.00'de Ferruh Tunç'un moderatör olarak yer alacağı "Klişe ve Araçsallaştırmaların Ötesinde Akdeniz Duyarlılığı ve Estetiği Üzerine Yaklaşımlar" başlıklı panelle devam edecek. Panelde Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven konuşmacı olacak.

Yazar ve şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamalarının ardından Tarık Günersel'in moderatör olarak yer alacağı "Üç Kıyıdan Şiirler ve Değerlendirmeler" başlıklı etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte Nazmi Ağıl Yunan edebiyatına, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin Filistin ve Arap edebiyatına ve Ahmet Telli ise Türk edebiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Antalya Edebiyat Günleri'nde kısa söyleşiler ve şiir okumaları için şairler bir araya gelecek. Saat 15.45'te başlayacak etkinlikte Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Altay Öktem şiirseverlerle buluşacak.

"İçinden Antalya Geçen Şiirler"

Antalya Edebiyat Günleri'nin son günü "Edebiyatımızda Akdeniz" başlıklı panelle başlayacak. Ahmet Telli'nin moderatör olarak yer alacağı panelde Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Özcan Karabulut konuşmacı olacak. Ardından şiirlerini kent sakinleriyle paylaşmak üzere Serhan Ada, Tarık Günersel, İsa Küçük ve Elçin Sevgi Suçin bir araya gelecek. Şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamasının ardından Antalya Edebiyat Günleri'nin ödül sahibi yazarlarının söyleşisi gerçekleştirilecek. 9. Antalya Edebiyat Günleri, "İçinden Antalya Geçen Şiirler" temalı şiir okumalarıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 9. Antalya Edebiyat Günleri Başlıyor - Son Dakika

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