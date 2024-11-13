9. Gastromasa İstanbul Fuarı Başladı

Güncel

İstanbul'da, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl "Miras ve Menü" temasıyla düzenlenen "9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı" başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen firmalar ile katılımcılara teşekkür etti.

Sektörün hep birlikte büyüyeceğini belirten Gül, " Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar her yerde bir nüfuzumuz var. Bunun getirdiği birikim var. Fakat bu sonsuza kadar devam edecek bir miras değil. Biliyorsunuz her miras aynı zamanda bir emanet. Bu emaneti gelecek nesillere aktarabilmemiz için coğrafi tescil tecrübe paylaşımı ve bunun kayıt altına alınması çok kıymetli." diye konuştu.

İklim değişikliği nedeniyle 50 yıl önce yetişen ürünlerin aynı bölgede yetişmediğinin altını çizen Gül, "İklim krizleriyle birlikte ürünlerin nitelikleri değişiyor. Dünya birbirleriyle ilgili kültürel anlamda çok geçirgen. Bu açıdan hem ürünlerin muhafazası, hem ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması, aynı zamanda da kaliteyi muhafaza edebilmek için herkese görev düşüyor." ifadesini kullandı.

Vali Gül, Gastromasa Fuarı'nın şehirlerin sultanı olarak tarif edilen İstanbul'da yapılmasının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ürünün ata tohumlarından başlayarak muhafaza edilmesi, ambalajlanması, yenilikçi uygulamalar yapılması, gıdaya dayalı sanayinin gelişmesi; her şeyden önemlisi beşeri sermayenin muhafaza edilmesi ve coğrafi tescil yapılması bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Gaziantep modeli. Gaziantep'e gittiğinizde 100 fazla ürünün tescil edildiğini görmüş olursunuz. Bu çok önemli ve Gaziantep'teki sektörün Fatma Hanım'ın (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin) heyecanını taşıyor. Allah da bereketini veriyor, şehir her geçen gün gelişiyor, daha da gelişebilecek potansiyeli var."

"Ne kadar paran var dönemi yerine ne kadar kültürel mirasın var dönemi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlerin fuarın kapısında sıra beklediğini belirterek, "Gençler gelip bir program için sıraya girip bekliyorsa bu maya tutmuş demektir." dedi.

Etkinliğin başlığının "Miras ve Menü" olarak seçilmesinin çok kıymetli olduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Neyin mirası, kültürel miras. Artık dünyada şunu gördük ki ne kadar paran var, ne kadar doğal gazın var, ne kadar petrolün var, ne kadar altının var, ne kadar paran var, o kadar zenginsin dönemi bitmiştir. Ne kadar kültürel mirasın var? Ne kadar yetişmiş insan gücün var? Ne kadar dünyaca ünlü şefin var? Ne kadar buna uygun bir şekilde tanıtacak lansman gücün var? Bunların hepsi kültürel mirasın altyapısını oluşturuyor. O yüzden 'Miras ve Menü' tesadüfen seçilmiş başlık değil aslında ekibin ne kadar iyi çalıştığını, ne kadar işini iyi bildiğini gösteriyor."

"Bizim Paris'ten neyimiz eksik?" diye soran Şahin, "Niye 50-60 milyon oraya gidiyor? Bir peyniri bir de balığı var. Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Bizim fazlamız var. Biz çok çalışkanız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türk milleti çalışkandır ve zekidir. Bizim odaklanmamız, kurumsallaşmamız, sistematik koymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Gastronomi alanında dünyaca ünlü şef, restoran işletmecisi ve profesyonellerinin katıldığı fuar yarın sona erecek.