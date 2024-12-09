970.000 Afgan Mülteci Ülkesine Döndü

Güncel

KABİL, 9 Aralık (Xinhua) -- İran, Pakistan ve Türkiye'de yaşayan toplam 970.000 Afgan mülteci son sekiz ay içinde ülkelerine dönüş yaptı.

Afganistan'ın yerel medya kuruluşu TOLOnews'in pazar günü bildirdiğine göre Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülmuttalip Hakkani, geri dönen mültecilerin "yaklaşık 88,000'inin Pakistan'dan, yaklaşık 5,000'inin Türkiye'den ve geri kalanınınsa İran'dan" geldiğini söyledi.

Bakanlığın resmi verilerine göre çoğunluğu Afganistan'ın komşuları Pakistan ve İran'da olmak üzere yaklaşık 7 milyon Afgan mülteci yurtdışında yaşıyor.

Afganistan'daki geçici hükümet, Afgan mültecileri defalarca yurtdışında mülteci olarak yaşamaya son vermeye ve savaştan zarar gören ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmak üzere evlerine dönmeye çağırdı.