AA Arnavutça Yayını 10 Yaşında - Son Dakika
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AA Arnavutça Yayını 10 Yaşında

Anadolu Ajansı'nın Arnavutça servisi 10. yılını kutluyor, Balkanlarda önemli bir haber kaynağı oldu.

01.10.2024 14:20
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Anadolu Ajansının (AA), 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını, 10. yılını geride bıraktı.

Yayın merkezini 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan AA'nın Arnavutça servisi, 10 yılda bölge medyasındaki büyük boşluğu doldurarak önemli başarı gösterdi.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 164 binin üzerinde haber, 61 binin üzerinde fotoğraf galerisi ve 36 binin üzerinde görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da en önemli haber kaynaklarından biri oldu.

Üsküp'te AA'nın Makedonca servisiyle faaliyet gösteren Arnavutça yayınının haberleri, her gün bölge medyası tarafından kullanılıyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.

Kaynak: AA

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