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AB, Belarus'ta artan baskı ve gözaltıları kınadı - Son Dakika
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AB, Belarus'ta artan baskı ve gözaltıları kınadı

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta eski 'siyasi tutuklular' ve ailelerine yönelik artan baskı ve gözaltıları kınayarak bu ülke halkına yönelik baskı ve şiddetin derhal durdurulması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Belarus'ta polis baskınları nedeniyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve birçoğunun tutuklandığı aktarıldı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun şubatta yapılması öngörülen seçimler öncesinde muhalifler üzerinde baskıları artırdığı savunulan açıklamada, Belarus halkına yönelik baskı ve şiddetin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Açıklamada AB'nin 'Belarus'taki eski siyasi tutuklular ve yakınlarına son baskı dalgasını en şiddetli şekilde kınadığı' belirtildi. Açıklamada ayrıca Belarus makamları uluslararası insan hakları standartlarına uymaya çağrılarak keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin acilen serbest bırakılması ve 'kötü niyetli' kovuşturmaların sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Belarus halkına dayanışma mesajı gönderilen açıklamada Belarus vatandaşlarının şeffaf, özgür ve adil seçimler yoluyla temsilcilerini özgürce seçme hakkına sahip olduğu ifade edildi. AB, daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya ile işbirliği içinde zarar verdiği gerekçesiyle Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı almıştı.

AB, Belarus\'ta artan baskı ve gözaltıları kınadı
25.01.2024 - 14:43,
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Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta eski "siyasi tutuklular" ve ailelerine yönelik artan baskı ve gözaltıları kınayarak bu ülke halkına yönelik baskı ve şiddetin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Belarus'ta polis baskınları nedeniyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve birçoğunun tutuklandığı aktarıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun şubatta yapılması öngörülen seçimler öncesinde muhalifler üzerinde baskıları artırdığı savunulan açıklamada, Belarus halkına yönelik baskı ve şiddetin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada AB'nin "Belarus'taki eski siyasi tutuklular ve yakınlarına son baskı dalgasını en şiddetli şekilde kınadığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca Belarus makamları uluslararası insan hakları standartlarına uymaya çağrılarak keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin acilen serbest bırakılması ve "kötü niyetli" kovuşturmaların sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Belarus halkına dayanışma mesajı gönderilen açıklamada Belarus vatandaşlarının şeffaf, özgür ve adil seçimler yoluyla temsilcilerini özgürce seçme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

AB, daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya ile işbirliği içinde zarar verdiği gerekçesiyle Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Belarus, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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