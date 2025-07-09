AB'den Barışçıl Toplanma Hakkı Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den Barışçıl Toplanma Hakkı Vurgusu

09.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRA Sözcüsü, Filistin'e destek gösterilerine kısıtlamanın eşit uygulanması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Kurumu (FRA) Sözcüsü Nicole Romain, AB üyesi ülkelerde Filistin'e destek gösterilerinin kısıtlanması hakkında, barışçıl toplanma hakkının herkes için eşit uygulanması gerektiğini belirtti.

FRA'dan yayımlanan 2025 Temel Haklar Raporu'na göre, bazı Avrupa ülkelerinde göçmenlere karşı kötü muamele 2024 boyunca devam etti.

Müslümanlara yönelik nefret söyleminde de artış görüldü, özellikle Müslüman kadınlar, başörtülerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldı.

Etnik azınlıklar, ayrımcılık ve tacize maruz kalmaya devam ederken, yayılmayı sürdüren çevrim içi nefret söylemiyle, etnik ve dini azınlıklar, göçmenler ve diğer hassas gruplar hedef alındı.

Etnik ayrımcılığa maruz kalanlar, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri ve istihdam gibi birçok alanda ayrımcılık ve eşitsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Nefret kaynaklı şiddet ve taciz, Yahudiler ve Müslümanlar dahil çeşitli toplulukları etkiledi.

" (Barışçıl toplanma hakkı) gerginlik dönemlerinde de herkes için eşit uygulanmalı"

FRA Sözcüsü Romain, rapor hakkında AA muhabirinin sorularına yazılı yanıt verdi.

Romain, Avrupa genelinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini ve AB Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı aracılığıyla üye ülkelerin bu soruna karşı çeşitli politikalar izlediğini vurguladı.

FRA verilerinin, AB düzeyinde eylemleri yönlendirmek için delil sağlayarak AB genelinde temel hakların korunmasındaki boşlukları belirlemede hayati rol oynadığına değinen Romain, "Dijital Hizmetler Yasası gibi yeni AB mevzuatı, Müslümanlara yönelik taciz dahil olmak üzere çevrim içi nefretle mücadele etmek için şu anda uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Romain, Avrupa'daki bazı ülkelerde özellikle Filistin'e destek gösterilerinin kısıtlandığına dair birçok sivil toplum kuruluşunun raporlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Barışçıl toplanma hakkı, AB Temel Haklar Şartı'nın 12. maddesinde yer almaktadır. FRA'nın 2025 Temel Haklar Raporu, bu hakkın gerginlik dönemlerinde de dahil herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır."

"Tüm protestoların dikkatli ve orantılı şekilde ele alınmasını talep ediyoruz"

Barışçıl toplanma hakkının öneminin altını çizen Romain, "Tüm protestoların dikkatli ve orantılı şekilde ele alınmasını talep ediyoruz. Bu temel haklara getirilen her türlü kısıtlama yasal ve orantılı olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Romain, AB'nin, antisemitizm, Müslüman karşıtlığı ve ırkçılıkla mücadele etmek için "güçlü bir siyasi irade" gösterdiğini savundu.

2025 Temel Haklar Raporu'nda da bahsedilen, polisin, yabancı kökenlilere, Müslümanlara ve diğer etnik azınlıklara daha olumsuz muamelede bulunması konusuna dair Sözcü Romain, objektif ve makul gerekçelere dayandırılması durumunda "etnik profilleme"nin "meşru" bir soruşturma tekniği olduğuna işaret etti.

Romain, bu yöntemin temel haklara uygun şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ancak polis kararları, objektif gerekçeler yerine yalnızca veya esas olarak bir kişinin ırkı, etnik kökeni veya dinine dayandığında, profil oluşturma yasa dışı ve zararlı hale gelir."

FRA'nın verilerine göre AB üyesi ülkelerde yaşayan birçok Müslümanın bu sorunu hala yaşadığını aktaran Romain, bu nedenle FRA'nın, yasa dışı profil oluşturmayı sona erdirmek ve hak temelli uygulamaları teşvik etmek için ulusal makamlarla işbirliği yaptığını hatırlattı.

Romain, bu kapsamda da kolluk kuvvetleri için kılavuzlar yayımladıklarını ve bağımsız sınır denetimi ve memurların eğitimi dahil daha güçlü önlemlerin alınması için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kısıtlama, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Barışçıl Toplanma Hakkı Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:41:40. #7.12#
SON DAKİKA: AB'den Barışçıl Toplanma Hakkı Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.