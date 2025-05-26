AB'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den İsrail'e Eleştiri

26.05.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB çalışanları, Gazze'deki insani kriz için somut adım atılmadığını eleştirdi.

İsrail, Gazze'de insani yardımları silah olarak kullanarak Filistinlileri aç bırakmak dahil uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarını artırarak sürdürürken Avrupa Birliği (AB) yönetiminin buna karşı somut adımlar atmaması, çalışanları tarafından da eleştirildi.

"Barış için Avrupa Birliği Personeli" isimli grup, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'ya hitaben yazdıkları mektupta AB yönetimini Gazze'de katliamlarını ve ihlallerini sürdüren İsrail'e karşı somut eyleme geçmemekle suçladı.

Yaklaşık 2 bin AB çalışanının imzaladığı mektupta, AB'nin İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirme kararı memnuniyetle karşılanırken "Uzun zamandır beklenen bu kararın Gazze'de öldürülen binlerce kişi için yıkıcı bir şekilde geç alındığını üzülerek belirtmek isteriz." ifadesine yer verildi.

Gazze'de hastaneler, okullar ve geçici barınakların hava saldırılarının hedefi olduğu vurgulanan açıklamada, AB kurumlarının Gazze'deki insani kriz ve uluslararası kuralların sürekli ihlali karşısında "anlamlı bir adım" atmadığı kaydedildi.

Mektupta, AB kuralları gereğince "ihraç edilecek askeri teknoloji veya teçhizatın uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinde kullanılabileceğine dair açık risk bulunması halinde ihracat lisanslarının reddedilmesinin" gerektiği hatırlatıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları iddiasıyla tutuklama emri çıkardığı hatırlatılan mektupta, bazı AB liderlerinin bu karardan sonra Netanyahu'nun ziyaretlerine ev sahipliği yapma ihtimalini dile getirmelerinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından kınanmaması ve "görmezden gelinmesi" eleştirildi.

"Bu eylemsizlik, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı geniş çaplı işgalle sonuçlanan sorumluluğun üstlenilmediği ortama katkıda bulunmuştur"

Mektupta, AB kurumlarının Gazze'deki korkunç insani durumun iyileşmesi için birliğin siyasi, diplomatik ve ekonomik etkisini ortaya koymakta "başarısız" olduğu vurgulanarak "Bu eylemsizlik de Gazze Şeridi'nin şu anda maruz kaldığı geniş çaplı işgalle sonuçlanan sorumluluğun üstlenilmediği ortama katkıda bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Mektupta AB Komisyonu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve tüm Avrupa kurumları, Gazze için "daha somut adımlar" atmaya davet edildi.

Mektubu gönderen "Barış için Avrupa Birliği Personeli" grubunun öncülerinden Zeno Benetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çatışmanın üzerinden 20 ay geçmişken ve binlerce çocuk insani yardıma yönelik yeni bir abluka nedeniyle açlıkla karşı karşıyayken AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirileceğinin açıklanması, AB'nin tepkisinin yeterliliği ve zamanlaması konusunda ciddi endişelere yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Benetti, AB'nin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı prensibi üzerine kurulduğunu belirterek "Çalışanları olarak AB yönetimine bu prensipleri eyleme geçirmeleri çağrısı yapıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda açıklama duyduk fakat çok az ya da sıfır eylem gördük. Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararına, Uluslararası Adalet Divanının tavsiye kararlarına ve (İsrail'in) sivillere yönelik devam eden şiddetine rağmen AB, siyasi, diplomatik ve ekonomik etkisiyle (İsrail üzerinde) anlamlı bir baskı uygulamakta başarısız olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı

12:56
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
10:36
Eşi Brigitte, Macron’u kameraların önünde tokatladı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
10:29
Künefe zincirine FETÖ operasyonu 33 şüpheli gözaltına alındı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
20:12
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
19:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
19:24
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi
Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
19:05
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
18:53
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
18:29
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 13:46:58. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den İsrail'e Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.