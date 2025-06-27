AB\'den İsrail\'e Yerleşimci Şiddetine Son Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da son günlerde yerleşimci şiddeti, gözdağı verme, evlerin ve mülklerin tahrip edilmesinde ciddi bir artış olduğunu belirterek, buna son verilmesi çağrısında bulundu.

EEAS'tan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da İsraillilerin yürüttüğü gasp faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu ve barışın önünde engel olarak durduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik köyünde 3 Filistinlinin öldürülmesi dahil son günlerde yerleşimci şiddeti, gözdağı verme, ev ve mülklerin tahrip edilmesinde ciddi bir artış yaşandığı kaydedilerek, bunun sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "yerleşimci şiddetini" önlemek ve faillerden hesap sorulması adına somut adımlar atmaya davet edildiği açıklamada, "Mevcut zor durumda tüm çabalar gerilimin azaltılmasına yönelik olmalı." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, 25 Haziran'da, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin verilerine göre, Gazze'deki soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.