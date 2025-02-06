AB, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani\'yi Brüksel\'e davet etti

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini bildirdi.

"ŞARA YASAKTAN MUAF TUTULABİLİR"

El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Paris'e davet etmesiyle ilgili soruyu yanıtladı. El Anouni, Şara'nın Birleşmiş Milletlerin (BM), dolayısıyla AB'nin yaptırım listesinde yer alması nedeniyle AB ülkelerine seyahat etmesinin halihazırda yasak olduğunu ancak bir üye ülke ya da kişinin kendisi tarafından talep edilmesi halinde bu kuraldan muaf tutulabileceğini belirtti.

BRÜKSEL'E DAVET ETTİ

Bir soru üzerine El Anouni, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, Riyad ziyareti sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini açıkladı. Sözcü, davetin ya da olası ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.