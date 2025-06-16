AB'den Türkiye'ye Kültürel Miras Sergisi - Son Dakika
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AB'den Türkiye'ye Kültürel Miras Sergisi

16.06.2025 22:28
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AB Türkiye Delegasyonu, 'Paylaştığımız Kültürel Miras' sergisini Ankara'da tanıttı.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ndeki AB ve Üye Devletlerin desteklediği projelerden seçilen karelerin yer aldığı "Paylaştığımız Kültürel Miras" adlı fotoğraf albümünün sunumunda, "Bu resimler bize bir şey hatırlatıyor, o da şu: hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı zamanda bu fotoğraflar Türkiye ile Avrupa'nın birbirinden ayrı değil, birlikte olduğunu da gösteriyor. Bu, sadece coğrafi olarak değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, AB'nin ruh arkadaşı" dedi.

AB ve AB Üye Devletlerinin desteklediği projelerden seçilen karelerin yer aldığı "Paylaştığımız Kültürel Miras" adlı fotoğraf sergisinin sunumu Ankara'da Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde yapıldı. AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk'ün katıldığı etkinlik, aynı zamanda bir gezici serginin de başlangıcı niteliğinde olacak. Sergi, ilerleyen dönemde AB Bilgi Merkezleri'nin bulunduğu illerde de sanatseverlerle buluşacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, yaptığı konuşmada, geçen hafta Göbeklitepe, Karahantepe ve Şanlıurfa'yı ziyaret etme fırsatına sahip olduğunu ve 12 bin yıl geriye gittiklerini söyledi. Ossowski, "Geriye dönük yapmış olduğumuz seyahat bizlere hepimizin birbiriyle ne kadar yakın bağlantısı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" dedi.

"Berger'in diktiği ıhlamur ağacı AB-Türkiye ortaklığı gibi zamanla büyüdü"

Ossowski, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde çok fazla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "2017 senesine gittiğimizde, o dönemde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Christian Berger, AB Yeşil Diplomasi Haftası dolayısıyla buradaki bu bahçeye bir ıhlamur ağacı dikmişti. Aradan geçen süre zarfında bu genç ağaç da daha kuvvetli hale geldi, büyüdü ve tıpkı AB-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü" ifadelerini kullandı. Lansmanı yapılacak serginin temelinde de birlikte bir şeyler yetiştirme fikrinin yattığını dile getiren Büyükelçi Ossowski, "'Paylaştığımız Kültürel Miras' albümü yalnızca bir proje kataloğu olmaktan öte, görsel bir yolculuk" dedi.

"Türkiye'de Doğu ve Batı bir arada"

Ossowski, serginin aynı zaman AB, AB Üye Devletleri ve Türkiye olarak el ele verildiğinde ne kadar güzel işler başarılabildiğini gösteren bir örnek olduğunu söyledi. Ossowski, "Bu resimler bize bir şey hatırlatıyor, o da şu: hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı zamanda bu fotoğraflar Türkiye ile Avrupa'nın birbirinden ayrı değil, birlikte olduğunu da gösteriyor. Bu, sadece coğrafi olarak değil, ruhen de geçerli bir şey. Türkiye, AB'nin ruh arkadaşı. Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu" ifadelerini kullandı. Büyükelçi Osskowski, Türkiye'de Doğu ile Batı'nın bir arada olduğunu belirterek, "Tıpkı İstanbul gibi kadim şehirlerin bulunduğu Türkiye'de Doğu ve Batı hep bir arada" dedi.

"Genel Müdürlük'te göreve başladığımda Fener Balat Projesi yeni yapılmaya başlanmıştı"

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Öztürk, bugün açılışı yapılan fotoğraf sergisinin Türkiye'deki kültürel mirasın zenginliğini gözler önüne serdiğini ve bu alanda Türkiye ile AB arasında devam eden iş birliğinin ne kadar anlamlı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Öztürk, "Bu resimler bana biraz da şahsi bir öyküyü hatırlatıyor. Bundan 25 yıl önce Genel Müdürlük'te göreve başladığımda Fener Balat Projesi daha yeni yapılmaya başlanmıştı. Kültür sadece anıtlardan ibaret değil. Bununla beraber ortak, paylaşılan hafızayı da ifade ediyor. Ortak öyküleri anlatır ve hepimizin paylaştığı değerlere yoğunlaşır. Burada gördüğümüz resimlerle AB tarafından Türkiye'de yürütülen projeler kapsamında, bu alandaki önemli çalışmaları görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AB'den Türkiye'ye Kültürel Miras Sergisi - Son Dakika

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