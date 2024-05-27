AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail\'e çağrıda bulundu

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının durması gerektiğinin altını çizerek, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyma çağrısı yaptı.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah'taki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) kampını bombalaması karşısında "dehşete düştüğünü" ifade etti.

Bombardımanlarda hayatını kaybedenler arasında küçük çocukların da bulunduğunu vurgulayan Borrell, saldırıyı kınadı.

Borrell, " Gazze'de güvenli bir yer yok. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına karşın Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına dün saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.