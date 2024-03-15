AB, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı tebrik etti

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Avrupa Birliği (AB), Filistin Başbakanı olarak atanan Muhammed Mustafa'yı tebrik etti.

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Filistin halkının bu zor zamanlarda çok ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunacak iyi yönetilen kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır." ifadesine yer verildi.

Mustafa'nın "Filistin halkının büyük acılar yaşadığı kritik dönemde" atandığına dikkati çekilen açıklamada, yeni başbakanın ataması tebrik edildi.

Açıklamada, AB'nin Gazze'deki "trajik durumun" ele alınması dahil olmak üzere yeni Filistin hükümetiyle işbirliğini sürdürmeyi ve Filistin halkının yararı için çalışmayı "dört gözle beklediği" aktarıldı.

Filistin Yönetiminin Gazze'nin geleceği açısından da AB'nin önemli ortağı olduğunun kaydedildiği açıklamada, "AB, müzakere edilmiş iki devletli çözüm hedefi doğrultusunda Filistin devletinin inşasını desteklemek amacıyla Filistin Yönetimi ve Filistin halkı için önemli destekçi olmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ayrıca, eski Başbakan Muhammed Iştiyye'ye görev süresince Filistin-AB işbirliğini geliştirmek adına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Eski Filistin Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa, dün Filistin Başbakanı olarak atanmıştı.