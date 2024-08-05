AB, Gazze'deki sivil altyapının tahrip edilmesinden büyük endişe duyuyor - Son Dakika
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AB, Gazze'deki sivil altyapının tahrip edilmesinden büyük endişe duyuyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Refah bölgesinde sivil altyapının tahrip edilmeye devam edilmesinden büyük endişe duyduğunu bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Gazze'de sivil altyapının tahrip edilmesi ve insani durumun kötüleşmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

05.08.2024 18:12
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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin Refah bölgesinde sivil altyapının tahrip edilmeye devam edilmesinden "büyük endişe" duyduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Gazze'de sivil altyapının tahrip edilmesi ve insani durumun kötüleşmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Borell, AB'nin, Refah'taki bir su arıtma tesisi dahil olmak üzere siviller için kritik önemde olan altyapının tahrip edilmeye devam edilmesinden "büyük endişe duyduğunu", bu olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik uluslararası çağrılara katıldığını aktardı.

Gazze'de insani felaketin giderek kötüleştiğine işaret eden Borell, bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller arasında salgın hastalık ve enfeksiyonların yayılmasına yol açtığına dikkati çekti.

Borell, bölgede her geçen gün kötüleşen insani felaketin sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar yarattığını kaydederek, "Bu durum, sivil nüfusu açlığa, on aydır aşırı kalabalık çadır kamplarında kalmaya, sonu olmayan ve gidecek hiçbir yeri olmamalarına rağmen tekrar tekrar göç etmeye maruz bırakmaktadır." ifadesini kullandı.

"Hayati önem taşıyan kritik altyapının hedef alınması bir savaş suçu teşkil ediyor"

Siviller için hayati önem taşıyan altyapının hedef alınmasının "savaş suçu teşkil ettiğini" hatırlatan Borell, taraflara, siviller ile insani yardım çalışanlarını korumak ve kritik sivil altyapıya zarar gelmesini önlemek için tüm tedbirleri alma çağrısı yaptı.

Borell, insani yardımların engellenmemesine ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) hukuki bağlayıcılığı olan kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgede ihlal edilen uluslararası insancıl hukuk kurallarının kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Ateşkes çağrısını yineleyen Borell, "İsrail hükümetini, Gazze'deki sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştiren eylemlerden vazgeçmeye ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Gazze'deki sivil altyapının tahrip edilmesinden büyük endişe duyuyor - Son Dakika

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