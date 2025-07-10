AB, Gazze'ye Yardım Anlaşmasını Açıkladı - Son Dakika
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AB, Gazze'ye Yardım Anlaşmasını Açıkladı

AB, Gazze\'ye Yardım Anlaşmasını Açıkladı
10.07.2025 18:00
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AB, İsrail ile Gazze'ye insani yardımların artırılması için anlaşma sağladı, yeni geçiş noktaları açılacak.

AB, Gazze Şeridi'ne insani yardım geçişlerinin ve kamyonla taşınan malzemelerin artırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Anlaşma yemek dağıtımını, altyapı tamir ve çalışmalarını da kapsıyor. Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'ne insani yardımların genişletilmesi konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, anlaşmayla Gazze Şeridi'ne sınır geçiş noktaları açılacağını, kamyonlarla bölgeye gönderilen yardım ve gıda maddelerinin belirgin ölçüde artırılacağını, yaşamsal önem taşıyan altyapının tamir edileceğini ve insani yardım çalışanlarının daha iyi korunacağını bildirdi.

Kallas, önlemlerin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini, yardımların doğrudan halka ulaştırılacağını ve Hamas'ın eline geçmesinin önleneceğini vurguladı. AB yetkilisi, "İsrail'in üzerinde anlaşılan tüm önlemleri hayata geçireceğine güveniyoruz" dedi. İsrail tarafından anlaşmayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Varılan anlaşma uyarınca sahil şeridindeki sınır geçiş noktalarının sayısı artırılacak ve Ürdün ile Mısır'dan yardım geçiş güzergahları yeniden açılacak. Ayrıca fırın ve seyyar mutfaklardan halka yardım dağıtılması mümkün olacak. Anlaşma, yardım kuruluşlarına yakıt sevkiyatının yeniden başlatılmasını, yardım çalışanlarının korunmasını, elektrik şebekesi ve su arıtma tesisi gibi altyapı çalışmaları ve tamiratının mümkün hale getirilmesini de öngörüyor. Anlaşmada, yardımların Hamas'a aktarılmasının engellenmesi de güvenceye alınıyor.

AB baskıyı artırmıştı

AB Dış İlişkiler Servisi'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarının ikili iş birliği ilkelerini ihlal ettiğine dair kurum içi raporu kamuoyuna yansımış, bunun üzerine AB ülkeleri son haftalarda İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı. İspanya gibi bazı üye ülkeler, İsrail ile 2000 yılından beri yürürlükteki Ortaklık Anlaşmasının askıya alınmasını talep etmişti.

Gazze Şeridi'ne yardımlar, Mayıs ayının sonunda İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) tekeline girmiş, ancak kuruma bağlı dağıtım merkezleri kargaşa ve şiddet olaylarıyla manşetlerden düşmemişti. BM verilerine göre GHF dağıtım merkezleri çevresinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şimdiye kadar toplam 500'ü aşkın kişi yaşamını yitirdi. BM ve diğer büyük uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun planları çerçevesinde faaliyet göstermek ve temel insani yardım ilkelerini ihlal etmekle suçladıkları GHF ile iş birliği yapmama kararı almıştı.

AFP,dpa/ BK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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