AB, Gazze'ye yardımların akıbetini sorguluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye gönderdiği ancak İsrail tarafından girişine izin verilmeyen yardımların akıbetinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Metsola, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralacak Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki durumla ilgili AP'nin tutumunun sorulması üzerine Metsola, "AP, kalıcı ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve giderek daha da önemlisi yardımların içeri girmesine izin verilmesini istediğimiz ilk günden itibaren bu konuda son derece netti. Gazze'deki durum felaket. Her gün çocuklar, kadınlar ve erkekler ölüyor ve insani yardımın bir numaralı bağışçısı olarak, bu yardımların nereye gittiğini ve en çok ihtiyaç duyan insanlara nasıl ulaşacağını sormalıyız." dedi.

Roberta Metsola, AB'nin iki devletli bir çözüme doğru gidilmesi için çalışması gerektiğini belirterek, AP'de bu konuda yapılan hararetli tartışmalara da atıfta bulundu.

Halihazırda İsrail ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirildiğine değinen Metsola, "Şimdiye kadar sorulması gereken soruları sormaktan hiç kaçınmadık. İnsan hayatlarının, masum insan hayatlarının, sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalandığını her gördüğümüzde, ilk konuşan ve ilk kınayan biz olacağız." ifadesini kullandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen ise "Sahadaki durumun korkunç olduğu ve yardımların Gazze'ye derhal girmesi gerektiği konusunda tamamen aynı fikirdeyim. Bunu sağlamak için ateşkese ihtiyacımız var. Tabii ki tüm esirlerin de serbest bırakılması gerekiyor. İsrail'deki ortaklarımızı, özellikle Gazze'deki sivillerle ilgilenmeleri ve ileriye giden bir yol bulmaları için zorlamalıyız." diye konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas da tepki vermişti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da 20 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle sınırda bekletilen yardımların "Avrupa'nın parasıyla finanse edildiğini", dolayısıyla içeri girmesi gerektiğini söyleyerek tepki göstermişti.