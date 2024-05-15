AB, İsrail'e Gazze'deki kara saldırıları durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB, İsrail'e Gazze'deki kara saldırıları durdurma çağrısı yaptı

AB, İsrail\'e Gazze\'deki kara saldırıları durdurma çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e Gazze'nin Refah kentindeki kara saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaparak, aksinin AB-İsrail ilişkilerine 'ağır bir baskı' getireceğini bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, 'AB, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunuyor. Bu operasyon, Gazze'deki insani yardım dağıtımını daha da sekteye uğratıyor ve daha fazla yerinden edilmeye, kıtlığa ve insanların acı çekmesine yol açıyor.' ifadesi kullanıldı.

15.05.2024 11:47
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Avrupa Birliği (AB), İsrail'e Gazze'nin Refah kentindeki kara saldırılarını derhal durdurma çağrısı yaparak, aksinin AB-İsrail ilişkilerine "ağır bir baskı" getireceğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "AB, İsrail'e Refah'taki askeri operasyonunu derhal sonlandırması çağrısında bulunuyor. Bu operasyon, Gazze'deki insani yardım dağıtımını daha da sekteye uğratıyor ve daha fazla yerinden edilmeye, kıtlığa ve insanların acı çekmesine yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada 1 milyondan fazla sivile güvenli kabul edilmeyecek yerlere tahliye edilmelerinin söylendiği belirtilerek, "AB, İsrail'in kendini savunma hakkını tanırken İsrail'in bunu uluslararası insani hukuk uyarınca yapması ve sivillerin güvenliğini sağlaması gerekiyor." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"AB, İsrail'i Gazze'de zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirmekten kaçınmaya ve Refah geçiş noktasını yeniden açmaya çağırıyor. İsrail'in Refah'taki askeri operasyonuna devam etmesi kaçınılmaz olarak AB'nin İsrail ile ilişkilerine ağır bir baskı getirecektir."

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak ve 28 Mart tarihli kararlarında, İsrail'in sivillere yönelik insani yardıma izin vermesi ve bunu kolaylaştırması gerektiğinin açıkça ortaya koyulduğu vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda AB, Hamas'ın Kerem Ebu Salim (Şalom) geçişine yaptığı ve insani yardımın ulaştırılmasını daha da engelleyen saldırıyı da kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara derhal ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

Kaynak: AA

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