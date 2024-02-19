AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikinci dönem için aday olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci dönem için yeniden aday olacağını duyurdu.
Alman siyasetçi von der Leyen, başkent Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel merkezinde partinin yönetim kurulu toplantısına katıldıktan sonra CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Merz, yönetim kurulunda von der Leyen ile haziranda düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve seçimlerin ardından yeniden oluşması gereken AB Komisyonu Başkanlığı üzerine konuştuklarını söyledi.
CDU'nun üye olduğu Avrupa Halk Partisinin (EPP) tüzüğünde AP seçimleri için liste başı adayı gösterilmesinin, bu adayın daha sonra AB Komisyonu Başkanlığına geçmesinin öngörüldüğünü anlatan Merz, bu konudaki son kararın 6-7 Mart'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek EPP Genel Kurulunda alınacağını belirtti.
Merz, ancak önce EPP'ye üye partilerin bu aday için öneride bulunmaları gerektiğini ifade ederek, "Biz, bu öneriyi yaptık. Biz, CDU Yönetim Kurulunda von der Leyen'i oy birliğiyle EPP'nin liste başı adayı olarak önerdik." dedi.
Von der Leyen'in EPP Genel Kurulunda oy birliğiyle AP seçimleri için liste başı aday gösterilmesi konusunda elinden geleni yapacağını vurgulayan Merz, daha sonra von der Leyen'in yeniden 5 yıl süreyle AB Komisyonu Başkanlığına gelmesini sağlamak istediklerini dile getirdi.
Merz, von der Leyen'e özellikle pandemi döneminde gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür ederek, gelecek dönemde AB için güvenlik ve refahın korunmasının önemli konular olduğunu vurguladı.
"İkinci dönem için aday olmak istiyorum"
Von der Leyen de 5 yıl boyunca AB Komisyonunun başkanlığını yaptıktan sonra bilinçli ve iyi düşünülmüş şekilde bu kararı aldığını belirterek, "İkinci dönem için aday olmak istiyorum. CDU'ya EPP seçimlerinde beni liste başı adayı gösterdiği için müteşekkirim." diye konuştu.
5 yıllık görevi süresinde deneyiminin arttığını anlatan von der Leyen, "Bu 5 yıl boyunca sadece Avrupa'ya olan tutkum artmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa'daki insanlar için ne kadar çok şey başarılabileceğine dair deneyimim de arttı." dedi.
2005-2009 yıllarında Almanya Aile, Kadın, Yaşlılar ve Gençlik Bakanı, 2009-2013 yıllarında Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve 2013-2019 yıllarında Almanya Savunma Bakanı olan 7 çocuk annesi von der Leyen, 2019'dan beri AB Komisyonu Başkanlığını yürütüyor.
Avrupa Parlamentosu seçimleri 9 Haziran'da düzenlenecek.
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