Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun geniş çaplı bir siber saldırıya uğradığı, çalışanlarının kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceği ve bazı kurum içi sistemlerinde 10 günü aşkın süredir aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Politico'nun AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Komisyonun bilgi teknolojileri sistemlerini hedef alan siber saldırı nedeniyle çalışanların maaş bilgileri, izin talepleri ve sağlık harcamalarına ilişkin işlemlerinde aksaklıklar meydana geldi.

İsmi açıklanmayan bir AB yetkilisi, Komisyonun saldırının büyük bölümünü kontrol altına aldığına inandığını ancak oluşan hasarın tam boyutunun henüz netleşmediğini belirtti.

Yetkili, sistemlerin yeniden devreye alınmaya başlandığını ancak saldırının etkilerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Komisyon çalışanlarının kişisel bilgilerinin ele geçirilip geçirilmediğinin henüz belirlenemediğini söyleyen yetkili, bu belirsizlik nedeniyle personele sınırlı bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Yetkili, siber saldırının yol açtığı aksaklıkların 10 günü aşkın süredir devam ettiğini, maaş bordroları, izin talepleri ve çalışma saatlerinin kaydedildiği "Sysper" sistemi ile sağlık harcamalarının geri ödemelerinde kullanılan "MyPMO" sistemlerinin hafta başında yeniden hizmete alındığını kaydetti.

Ancak Sysper sisteminde dün yeniden kısa süreli kesinti yaşandığını dile getiren yetkili, Komisyonun çeviri hizmetlerinin de 17 Kasım'da saldırıdan etkilendiğini belirtti.

Bu ayın başlarında uluslararası bilgisayar korsanlarının, bilgi teknolojileri sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen ve kamuya açık olan yapay zeka destekli ARTEX aracını kullandığı belirlendi.

Bir AB yetkilisi, bazı aktörlerin bu tür araçları kötüye kullanarak Komisyonu hedef aldığını ifade etti.

AB Komisyonunun üst düzey yönetimi devreye girdi

Komisyonun üst düzey kriz yönetim organı olan Kurumsal Yönetim Kurulu (Corporate Management Board), bu ayın başlarında devam eden siber olayları ele almak üzere acil toplantı yaptı.

Komisyonun dijital hizmetlerden sorumlu birimine de güvenlik kontrollerinin artırılması talimatı verildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier de tespit edilen siber saldırı girişimine karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Regnier, bazı sistemlerin hedef alındığını ve standart prosedürler doğrultusunda ilgili kişilerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Saldırının yol açtığı zararın tam boyutuna ve kişisel verilerin ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin incelemeler sürüyor.