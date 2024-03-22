Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın doğru koşullar oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır oldukları bildiriminin barış müzakerelerinin başlatılması için koz olarak kullanılabileceğini söyledi.
Michel, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin bitiminde basına değerlendirmelerde bulundu.
İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın doğru koşullar oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirdikleri ortak açıklamalarıyla ilgili fikri sorulan Michel, bunların üye ülkelerin tek taraflı kararları olduğunu ifade etti.
Michel, "Bana göre, iki tarafın adımlarının hesaba katılacağı bir sürece başlamak gerekli." dedi.
Zirvede Filistin devletini tanıma konusunun ele alınmadığını belirten Michel, "Biz iki halkın karşılıklı tanıma ve birlikte güvenlik içinde yaşamalarını amaçlayan iki devletli çözüm üzerine derin bir görüşme yaptık." diye konuştu.
Michel, 4 ülkenin Filistin devletini tanıma yönünde ortaya koyduğu iradeye ilişkin ise, "Bu, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması yönünde adımlar atmak ve çabaları desteklemek için bir koz olarak görülebilir." değerlendirmesini yaptı.
İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri zirve marjında bir araya gelerek, derhal ateşkes sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın hızla, kitlesel ve sürekli olarak artırılmasının yanı sıra bölgede kalıcı barışın tek yolunun, iki devletli çözümden geçtiği konusunda mutabık kalmıştı. Dört ülke, "doğru koşullar" sağlandığında Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıma iradesini barış müzakerelerinin başlatılması için bir koz olarak değerlendirdi - Son Dakika
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