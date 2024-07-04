AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya'ya yapacağı resmi ziyarete tepki göstererek, AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi olmadığını belirtti. Michel, AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayarak, Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışmanın Ukrayna olmadan yapılamayacağını ifade etti. Macaristan'ın dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından Orban'ın Rusya ziyareti, AB-Rusya ilişkilerindeki anlaşmazlıkları gündeme getirdi.

04.07.2024 20:35
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." sözleriyle tepki gösterdi.

Michel, X sosyal medya hesabından AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın Moskova'ya yapacağı resmi temaslara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda AB Konseyi'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayan Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. AB Konseyi'nin tutumu nettir: Rusya saldırgan, Ukrayna ise kurbandır. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan yapılamaz." ifadelerini kullandı.

AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralan Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın yarın Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği basına yansımıştı.

Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya arasında süren savaş, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi - Son Dakika
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