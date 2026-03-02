AB, Orta Doğu Gelişmelerine Yanıt Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Orta Doğu Gelişmelerine Yanıt Veriyor

02.03.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, üye devletlere destek ve vatandaşlarını koruma önceliğiyle Orta Doğu'daki durumu izliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında önceliklerinin üye devletlere destek sağlamak ve AB vatandaşlarını korumak olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu, Ursula von der Leyen'in başkanlığında üyelerin toplanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Komisyonunun çalışmalarının iki önceliğe odaklanacağı belirtilerek, bunların, "Üye devletlere destek sağlamak ve İran ile Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin olumsuz sonuçlarından AB vatandaşlarını korumak." olduğu ifade edildi.

Komisyonun AB Sivil Koruma Mekanizması ve Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla üye ülkelerin tahliye ve geri dönüş çabalarına verdiği desteği artıracağı aktarılan açıklamada, "Komisyon ayrıca, özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz çevresinde ulaşımda yaşanabilecek aksama risklerini izlemeyi güçlendirmekte ve hava yolu şirketleri, deniz taşımacılığı firmaları ile ulusal makamlarla koordinasyonu yoğunlaştırmaktadır." denildi.

Açıklamada, enerji alanında Komisyonun, hem fiyat hem de arz gelişmelerini yakından takip ettiği ve üye ülkelerle birlikte, Uluslararası Enerji Ajansı ile eş güdüm halinde "Enerji Görev Gücü"nün ilk toplantısının bu hafta yapılacağı bildirildi.

İç güvenlik alanında Komisyon'un, olası iç güvenlik risklerine ilişkin Europol ve üye ülkelerle yakın işbirliği içinde yüksek teyakkuz halini sürdüreceği belirtilen açıklamada, göç konusunda Komisyon'un gelişmeleri daha yakından izleyeceği, ilgili Birleşmiş Milletler ajansları ile ortak ülkelerle işbirliğini güçlendireceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Orta Doğu Gelişmelerine Yanıt Veriyor - Son Dakika

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:03:15. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Orta Doğu Gelişmelerine Yanıt Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.