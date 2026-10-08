AB, Rusya'daki salgın şüphesi üzerine sınır ötesi risk uyarısında bulundu - Son Dakika
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AB, Rusya'daki salgın şüphesi üzerine sınır ötesi risk uyarısında bulundu

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AB, Rusya'daki salgın şüphesi hakkında zamanında, doğru ve kesin bilgi paylaşılması gerektiğini bildirdi. AB Komisyonu sözcüsü, DSÖ ile toplantı yaptıklarını, sınır ötesi etkiler olabileceğini ve riski değerlendirmek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ortaya çıkan salgın şüphesi hakkında en kısa sürede doğru ve kesin bilgi paylaşılması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) bir toplantı yaptıklarını ifade eden Hrncirova, DSÖ'nün de daha fazla bilgi talep ettiğini dile getirdi.

Hrncirova, "Bu, Rusya'nın DSÖ üyeliğiyle de bağlantılı. Uzmanların durumu değerlendirebilmesi için zamanında, doğru ve kesin bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Çünkü durumun sınır ötesi etkileri olabilir ve temelde tüm dünya Rusya'dan gelecek bilgiyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin aynı zamanda Moskova'daki delegasyonuyla temas halinde olduğunu kaydeden Hrncirova, epidemiyolojik durumu ve diğer ülkeler açısından riski değerlendirmek ve gerekli olması halinde uygun önlemleri almak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarının altını çizdi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bir bölge sakininde "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine, olağanüstü toplantı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir vebayla mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu zatürre vakasına ilişkin DSÖ'nün de mevcut uygulamalar doğrultusunda bilgilendirildiğini dile getirmişti.

Kaynak: AA
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