AB Savunma Bakanları Ukrayna'daki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Toplandı - Son Dakika
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AB Savunma Bakanları Ukrayna'daki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna'daki savaş sahasındaki durumu istişare etmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. AB'nin Ukrayna ordusuna yönelik eğitim misyonunu artırmayı hedeflediği belirtilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı AB'li mevkidaşlarına mühimmat teslimatı konusunu gündeme getirdi. AB Savunma Bakanları, Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğradığını ve Ukrayna'yı desteklediklerini vurguladılar.

30.08.2024 14:18
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları kış öncesi Ukrayna'da savaş sahasındaki durumu görüşmek üzere istişarelerde bulunmak için Brüksel'de toplandı.

AB ülkelerinin savunma bakanları, Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Brüksel'de Ukrayna'daki durumu istişare etmek için gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

Borrell, toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna ordusuna yönelik eğitim misyonunu 60 bin askeri kapsayacak şekilde artırmayı hedeflediğini belirten Borrell, toplantı sonunda tam bir rakam paylaşabileceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyonu artırmak için başkent Kiev'de bir merkez açma olasılığının da ele alınacağını ancak Ukraynalı askerleri kendi topraklarında eğitmek için bir anlaşmanın olmadığını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın AB'li mevkidaşlarına, taahhüt ettikleri mühimmatın ne zaman teslim edileceğini sorduğunu dile getiren Borrell, bugün savunma bakanlarının bu konuyu görüşeceğini kaydetti.

"Ukraynalıların desteklendikleri takdirde başarılı bir şekilde savaşabilecekleri açık." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Bu da durumun bize bağlı olduğunu gösteriyor. Onlar desteklediğimiz sürece savaşmaya hazırlar. F-16'lar şu anda Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını durdurmak için kullanılıyor. Geçtiğimiz pazar günü, Kiev'e ve Ukrayna'nın elektrik sistemlerine 300 dron fırlatıldı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'daki tüm elektrik kapasitesini yok ederek önümüzdeki kış ülkeyi karanlığa ve soğuğa sürüklemek istediği açık."

Batı'nın silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanımı

Borrell, bazı ülkelerin Ukrayna'ya verdikleri silahların Rusya içerisindeki hedeflere yönelik kullanılmasının "Rusya'ya karşı savaşmak" anlamına geleceğini iddia etmesini "saçma" olarak niteledi ve " Moskova'ya karşı savaşta değiliz. Ukrayna'yı destekliyoruz ve Ukrayna Rus topraklarından saldırıya uğruyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Brüksel, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Savunma Bakanları Ukrayna'daki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB Savunma Bakanları Ukrayna'daki Durumu Görüşmek Üzere Brüksel'de Toplandı - Son Dakika
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