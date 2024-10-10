AB Savunma Kapasiteleri Gözden Geçirildi

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VİLNİUS, 10 Ekim (Xinhua) -- Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Avrupa Konseyi Dönem Başkanı seçilen Antonio Costa başkent Vilnius'ta Avrupa Birliği üye ülkelerinin savunma kapasiteleri ile ilgili görüştü.

Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Nauseda Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, AB güvenliğine öncelik verilmesi, savunma sanayinin geliştirilmesi ve AB genişlemesinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nauseda, AB'nin bir sonraki çok yıllı mali çerçevesinin, savunma sanayine yeterli finansman sağlanması, Ukrayna'nın desteklenmesi ve AB'nin genişlemesine hazırlanılması gibi konuları göz önünde bulundurarak mevcut jeopolitik gerçekleri yansıtmasının önemini vurguladı.

AB'nin küresel rekabet gücünün korunmasının önemine de dikkat çeken Nauseda, AB'nin dış ekonomi politikasının geliştirilmesine yönelik desteğini ifade etti.

Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa, 1 Aralık'ta Avrupa Konseyi Başkanı olarak göreve başlayacak.