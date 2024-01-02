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AB, Somaliland'ın bağımsızlığını tanımama çağrısı yapıyor - Son Dakika
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AB, Somaliland'ın bağımsızlığını tanımama çağrısı yapıyor

AB Komisyonu sözcüsü Nabila Massrali, Etiyopya ile Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrası Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Etiyopya'nın Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veren anlaşmanın, tüm Afrika Boynuzu bölgesinin barış ve istikrarının anahtarı olduğu belirtildi.

AB, Somaliland\'ın bağımsızlığını tanımama çağrısı yapıyor
02.01.2024 - 23:53,  Güncelleme: 23:55
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Etiyopya ile Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland arasında, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı sonrası Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Massrali, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Afrika'da barış ve istikrarın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi arasında, Etiyopya'ya denize erişim izni verilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatılarak, "Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Şartları uyarınca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini hatırlatmak ister. Bu, tüm Afrika Boynuzu bölgesinin barış ve istikrarının anahtarıdır." ifadelerine yer verildi.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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