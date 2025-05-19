AB Yetkilisi Gazze Üzerine Protesto Edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Avrupa İnsani Forumundaki konuşması sırasında, Gazze'de olanların doğal insani bir felaket değil, soykırım olduğu gerekçesiyle, "suç ortağısınız" sözleriyle protesto edildi.

AB tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek Avrupa İnsani Forumu Brüksel'de başladı.

Forumun açılışını AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib yaptı.

Dünyada insani yardım operasyonlarının karşılaştığı zorluklara değinilen açılış panelindeki konuşmasında Lahbib, Gazze'deki duruma da değinerek, "Şu anda, Gazze sınırında bir tır konvoyu var. Bu tırlardaki yardımın yeterli olmayacağını biliyoruz. Gazze'ye yüzbinlerce hayat kurtarmak için binlerce kamyonluk yardım ulaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da Kerem Şalom'da 29 tırın beklediğini, içeri sokmak istedikleri 9 bin tırın bulunduğunu ve bunun için her fırsatı değerlendireceklerini söyledi.

Açılış panelinin sonunda katılımcılar arasından bir kişi, Lahbib sözünü bitirdiği sırada kendisine hitap ederek, "Gazze ne olacak?" diye seslendi.

Protestocu, Gazze'de olanların doğal bir insani felaket gibi ele alınmasına tepki göstererek, "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor ve siz Lahbib, suç ortağısınız." ifadelerini kullandı.