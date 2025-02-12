Abartı Egzoza 11 Bin Ceza

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilinde abartı egzoz kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
Çayeli Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce abartı egzoz kullanımı nedeniyle toplumda huzur ve sükunu bozduğu tespit edilen sürücüye 11 bin 253 lira ceza uygulanarak araç trafikten men edildi." bilgisine yer verildi.
Ekiplerin denetimlerinin devam ettiği belirtildi.
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