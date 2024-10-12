ABB Başkanı Yavaş'tan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümüne ilişkin mesaj Açıklaması

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'nın başkent oluşu, bizlere sadece bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 13 Ekim 1923'ün yalnızca bir tarih değil, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, geleceğinin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Kurtuluş Savaşı'nın karargahı olan bu şehir, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır." değerlendirmesinde bulunan Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Başkent Ankara, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla çağdaş Türkiye'nin temellerinin atıldığı yer olmuştur. Bizler, bu emaneti sahiplenmenin ve geliştirme sorumluluğunun bilinciyle, Ankara'mızı daha ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz.

Bugün, başkentimizin geçmişine, değerlerine ve mücadelelerine saygı duruşunda bulunarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, millet iradesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

???????Ankara'nın başkent oluşu, bizlere sadece bir miras değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bu sorumlulukla, geleceğimizi daha da aydınlık kılmak için daima omuz omuza ilerleyeceğiz."