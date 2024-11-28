Abbas'tan BM'ye Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Abbas'tan BM'ye Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye Gazze'de ateşkes sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

28.11.2024 06:46
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e (BM), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, kendisine veda ziyaretinde bulunan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ı Ramallah'taki makamında kabul etti.

Görüşme sırasında Abbas, Wennesland'a Filistin topraklarındaki duruma ilişkin son gelişmeler ve Filistin yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarını durdurmak için gösterdiği çabalar hakkında bilgi verdi.

Abbas, BM'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, yardımın Gazze Şeridi'ne girişinin hızlandırılması, İsrail'in oradan tamamen çekilmesi ve Filistin Devleti'nin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gibi Gazze Şeridi'nde de tüm sorumluluklarını üstlenmesine yönelik 2735 sayılı kararını uygulama sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi 10 Haziran'da, "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, esir takası, Gazze'nin yeniden inşası, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve Gazze Şeridi'nde herhangi bir demografik değişikliğin reddedilmesini öngören" 2735 sayılı karar almıştı.

İsrail yönetiminin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarını durdurma kararlarının uygulanmasının engellenmesi gerektiğini de vurgulayan Abbas, İsrail'in bu kararının ciddi siyasi, hukuki ve insani boyutları olduğuna işaret etti.

İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklaması

İsrail 2,5 milyon Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını 28 Ekim'de Meclisten geçirmesinin ardından, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğini 4 Kasım'da Birleşmiş Milletlere (BM) bildirmişti.

Buna göre, UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısının 28 Ekim'de İsrail Meclisinden geçmesinin ardından 1967'den bu yana yürürlükte olan anlaşma üç ay içinde feshedilecek.

İsrail Meclisinden geçen iki yasa kapsamında, UNRWA'nın, İsrail'in "egemenlik alanı" içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor.

Söz konusu yasak kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA ofisi, Doğu Kudüs'teki tek mülteci kampı Şufat'taki UNRWA'nın faaliyetleri tamamen durdurulacak ve Kudüs'teki Eski Şehir'de bulunan UNRWA sağlık kliniği de kapatılacak.

İsrail'in yasağından doğrudan etkilenmemekle beraber, UNRWA'nın saldırı altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarının olumsuz anlamda etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abbas'tan BM'ye Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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