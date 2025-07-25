Abbas\'tan Felaket Uyarısı

GAZZE, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin tarihinin en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Abbas perşembe günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in eylemlerini durdurmakta yetersiz kaldığını vurguladı.