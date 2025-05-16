ABD-BAE İlişkilerinde 200 Milyar Dolarlık Anlaşmalar

WASHINGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile öncü teknolojiler, havacılık, enerji ve kritik madenler alanlarında 200 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Boeing ve GE Aerospace şirketleri, Etihad Havayolları'ndan GE motorlarıyla çalışan 28 adet Boeing 787 ve 777X uçağı için 14,5 milyar dolarlık bir sipariş aldı.

Emirates Global Aluminium'um ABD'nin Oklahoma eyaletinde 4 milyar dolarlık yeni bir alüminyum izabe tesisi kuracağı ve bu tesisin "ABD'de son 45 yılda inşa edilen ilk yeni alüminyum izabe tesisi" olacağı bildirildi.

Açıklamaya göre ExxonMobil, Occidental Petroleum ve EOG Resources şirketleri, petrol ve doğalgaz üretimini genişletmek üzere Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi ile 60 milyar dolarlık işbirliği yaparken, RTX şirketi ise Emirates Global Aluminium ve BAE'nin Tawazun Konseyi ile öncü bir galyum projesinde ortaklık kuracak.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Katar'dan sonra Ortadoğu turunun son durağı olarak BAE'yi perşembe günü ziyaret etmişti. BAE önümüzdeki 10 yıl içinde ABD ekonomisine 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti.