ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı İsrail'de Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı İsrail'de Görüşmeler Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü. Hochstein, İsrail'e gerilimi gidermeyi amaçlayan bir ziyaret gerçekleştirdi ve Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırılar, güvenlik ve esirlerin kurtarılması gibi konuları ele aldı. Hochstein'ın Lübnan'a geçmesi bekleniyor.

17.06.2024 20:35
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hochstein, Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki gerilimi gidermeyi amaçlayan yurt dışı turu kapsamında ziyaret ettiği İsrail'de Herzog ile bir araya geldi.

Görüşmede, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki kent ve kasabalara yönelik saldırıları ile kuzeyde güvenliğin yeniden sağlanması ve halkın evlerine dönmesi konuları ele alındı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması konusunun da ele alındığı görüşmede Herzog, bunun, mevcut sorunların çözümünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hochstein, Batı Kudüs'te Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Başbakanlık Askeri Sekreteri Roman Goffman'ın yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde Misyon Şef Yardımcısı Stephanie Hallett'in de hazır bulunduğu görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Hochstein'ın Savunma Bakanı Yoav Galant ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile de görüşeceği bilgisini verdi.

Hochstein'ın, İsrail'den sonra Lübnan'a geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı İsrail'de Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı İsrail'de Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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