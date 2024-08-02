ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İran tehditlerine karşı destek sözü verdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İran tehditlerine karşı destek sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran destekli gruplara karşı İsrail'e tam destek verdiğini vurguladı. Biden ayrıca, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çabalarının önemine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca, İsrail'e yeni askeri sevkiyatlar ve Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi konuları ele alındı.

02.08.2024 02:09
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İran destekli gruplar karşısında İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgularken, "bölgede tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabaların önemine" dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı İsrail'e yeni Amerikan askeri sevkiyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı.

Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi yönünde devam eden çabaların önemini vurguladı.

Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından ilk kez görüşen ikilinin, bu konuyu ele alıp almadıklarına dair bilgi yer almadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İran tehditlerine karşı destek sözü verdi - Son Dakika

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