ABD Başkanı Danışmanı Paris'te İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerginliği Yatıştırmak İçin Görüşecek - Son Dakika
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ABD Başkanı Danışmanı Paris'te İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerginliği Yatıştırmak İçin Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında tırmanan gerginliği yatıştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Paris'te Fransız yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak ve bunun kapsamlı savaşa dönüşmesini önlemek için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor.

03.07.2024 16:31
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında tırmanan gerginliği yatıştırmanın yollarını görüşmek üzere bugün Paris'te Fransız yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

The New York Times gazetesinin ismini vermek istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Hochstein'ın, İsrail ile Hizbullah Hareketi arasında artan gerginliği durdurmak için Paris'te diplomatik temaslarda bulunacağı belirtildi.

Bir yetkili, Hochstein'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ve Kıdemli Danışmanı Anne-Claire Legendre ile görüşeceğini doğruladı.

Beyaz Saray'dan, Hochstein'ın Paris ziyaretine ilişkin yorum yapılmadı.

Son zamanlarda Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi kontrol altına almak için yoğun çaba olduğu biliniyor.

Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak ve bunun kapsamlı savaşa dönüşmesini önlemek için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Danışmanı Paris'te İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerginliği Yatıştırmak İçin Görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Danışmanı Paris'te İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerginliği Yatıştırmak İçin Görüşecek - Son Dakika
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