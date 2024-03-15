ABD Başkanı Joe Biden, İslamofobi ile Mücadele Günü'nde mesaj yayımladı

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Mart Uluslararası İslamofobi'yle Mücadele Günü'nde yayımladığı mesajda, " Gazze'deki yıkıcı savaşın ortasında İslamofobi'nin çirkin şekilde canlanmasına ve dünya genelinde Müslümanların inançlarından dolayı çok fazla şiddet ve nefretle karşılaştıklarına tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden, Uluslararası İslamofobi'yle Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Biden mesajında, Yeni Zelanda'nın Christchurch bölgesinde 2019'da iki camiye yapılan terör saldırısında 51 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kurbanları bir kez daha andıklarını vurguladı.
Gazze'de devam eden krize işaret eden Biden, "Gazze'deki yıkıcı savaşın ortasında İslamofobi'nin çirkin şekilde uyanmasına ve dünya genelinde Müslümanların inançlarından dolayı çok fazla şiddet ve nefretle karşılaştıklarına tanıklık ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"ABD'de İslamofobi'ye yer yok"
"Bizim ülkemizde İslamofobi'ye asla yer yok." vurgusunu yapan Biden, yine de ABD genelinde birçok Müslümanın farklı zeminlerde inançlarından dolayı saldırıya uğradığına ve bunun kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.
Biden, bu kapsamda, Chicago'da Amerikalı ev sahibi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 6 yaşındaki Amerikalı Filistinli Wadea al-Fayoume'yi andıklarını ve tüm Amerikan halkının bu tür bir nefrete karşı durması gerektiğini belirtti.
Kendi yönetiminin bu sebeple 2022 yılında İslamofobi ile mücadele için özel bir komite kurduğunu ve buna ilaveten ulusal bir strateji geliştirdiğini hatırlatan Biden, mesajını, "İslamofobi'nin tehlikeli nefretini sona erdirmek için tüm dünyada ve ABD'de yapabileceğimiz her şeyi yapma taahhüdümüzü yeniliyoruz." sözleriyle tamamladı.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuyla ilgili bir mesaj yayımlayarak ABD yönetimi olarak İslamofobi'yle mücadele konusunda tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını belirtti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere 15 Mart 2019'da terör saldırısı düzenlenmesinin ardından 15 Mart son iki yıldır, dünya genelinde "Uluslararası İslamofobi'yle Mücadele Günü" olarak anılıyor.
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