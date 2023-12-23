 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki Durumu Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Başkanı Joe Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki Durumu Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Gazze'deki sivillere insani yardımların sürekli ulaştırılması için çabaların sürdürülmesine bağlılıklarını vurguladı ve bölgedeki çatışmaların yayılmasını engellemenin önemini vurguladı. Ayrıca, Yemen'deki Husilerin İsrail gemilerini hedef alan saldırıları da değerlendirildi ve ülkelerinin savunma ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini sürdürme isteklerini dile getirdiler.

ABD Başkanı Joe Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze\'deki Durumu Görüştü
23.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:01
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Sanchez ile görüşmesinde İsrail ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

İki lider, Gazze'deki sivillere "yaşam kurtaran insani yardımların sürekli ulaştırılması" için çabaların sürdürülmesine bağlılıklarını vurguladı.

Bölgedeki çatışmaların "yayılmasını" engellemenin öneminin altını çizen liderler, Yemen'deki Husilerin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alan saldırılarını da değerlendirdi.

Liderler, telefon görüşmesinde, ülkelerinin savunma, güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğinin devam etmesine "istekli olduklarını" kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, İspanya, Gazze, Savunma, İsrail, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki Durumu Görüştü - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:26:45. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Gazze'deki Durumu Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement