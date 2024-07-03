ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da Görüşecek - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Temmuz'da ABD Kongresine hitap edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ay Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor. Biden yönetimi ile İsrail hükümeti arasındaki tansiyon artarken, Netanyahu'nun Washington'a gelerek yapacağı konuşma, 7 Ekim 2023'ten sonra ilk yurt dışı ziyareti olacak. Biden ve Netanyahu'nun görüşmesi, esir takası ve ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşecek. ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin korunmasına yönelik eksiklikler sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor. Kongre üyelerinin birçoğunun Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmesi beklenirken, protesto gösterileri de yapılması planlanıyor.

03.07.2024 12:01
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Temmuz'da ABD Kongresine hitap edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ay Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

ABD basınındaki haberlere göre, Biden yönetimi ile İsrail hükümeti arasında tansiyon artarken Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelecek.

Bu, 7 Ekim 2023'ten sonra Netanyahu'nun yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın 30 yılı aşkın süredir Netanyahu'yu tanıdığını vurgulayarak, iki liderin muhtemelen Beyaz Saray'da görüşeceklerini söyledi.

Bununla birlikte yetkili, görüşmenin resmi olarak duyurulması için ellerinde henüz bir şey olmadığını kaydetti.

Biden ile Netanyahu görüşmesi, esir takası ve ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşecek.

Biden ile Netanyahu arasında tansiyon

Öte yandan ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürme biçimi ve sivillerin korunmasına yönelik eksiklik sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığı belirtiliyor.

Biden ile Netanyahu arasındaki tansiyon kamuoyuna sızmış durumda. Netanyahu, geçen ay Biden yönetimini İsrail'e silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçlamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddettiği iddiasıyla ilgili, "Başbakan Netanyahu'ya sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz destek uyarınca, bu sözleri kırıcı ve üzücü buluyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Çok sayıda kongre üyesinin, Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmesi bekleniyor

ABD'nin müttefiki İsrail'e yönelik törensel ve iki partili bir destek gösterisi anlamına gelen konuşmanın öncesinde, ABD'de olağanüstü gergin bir atmosfer oluştu.

Demokrat Partiden çok sayıda kongre üyesinin, Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresinde konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

Ayrıca Netanyahu'ya karşı protesto gösterilerinin yapılacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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