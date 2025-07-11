ABD, Batı Şeria'daki Şiddeti Kınadı - Son Dakika
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ABD, Batı Şeria'daki Şiddeti Kınadı

11.07.2025 00:06
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki Hristiyanlara yönelik şiddeti kınadı ve güvenlik adımlarını destekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, işgal altındaki Batı Şeria'daki Hristiyan sakinlere ve mülklerine yönelik İsrailliler tarafından tekrarlanan şiddeti "kınadıklarını" belirtti.

Bruce, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Batı Şeria'da herhangi bir tarafın bu tür karışıklık ve suç teşkil eden şiddetini kınıyor ve Hristiyan siviller de dahil, tüm sivillerin güvenliğini sağlamak için atılan adımları destekliyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Hristiyanları korumanın bir öncelik olduğunu" kabul ettiğini ifade eden Bruce, Başkan Donald Trump'ın da "Hristiyan karşıtı ön yargıya" yönelik imzaladığı başkanlık kararnamesini hatırlattı.

Bruce, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Elbette belirtmek istediğim şey, bu süreçte sivillerin, masum insanların zarar görmesinden duyduğumuz üzüntü. Ayrıca, Hristiyanlar bir yana, herhangi birinin hedef alındığını duyduğumuzda endişeleniyoruz."

ABD Güney Kafkasya'da barış ve istikrar çabalarını destekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik çabaları "desteklediklerini" belirtti.

"ABD, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı teşvik etme çabalarını destekliyor." ifadelerini kullanan Bruce, bu konuyla ilgili basında çıkan haberleri de takip ettiklerini söyledi.

Bruce, Trump yönetimi ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun kabine toplantısındaki açıklamalarının da bu konudaki yaklaşımlarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu, (ABD hükümeti) barış için çalışan bir yönetim ve bu konuda ne gerekiyorsa yapacak." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir görüşme yapmış, iki liderin, devam eden barış sürecinin ana başlıklarını ele aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Batı Şeria'daki Şiddeti Kınadı - Son Dakika

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