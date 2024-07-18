ABD BM Daimi Temsilcisi: Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana - Son Dakika
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ABD BM Daimi Temsilcisi: Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail meclisinde 'Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan' önergenin kabul edilmesinin ardından, 'Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana.' dedi. Greenfield, İsrail ve Filistinlilerin yan yana yaşamasının sağlanamaması halinde barışın inşa edilemeyeceğini dile getirdi.

18.07.2024 19:23
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NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinin ardından, "Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana." dedi.

Greenfield, BM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de saldırılar sonlandıktan sonraki planlar hakkında Greenfield, bu konuda bazı görüşmelerin yapıldığını ancak detayları paylaşamayacağını söyledi.

Greenfield, "Bugün insani duruma odaklanmak zorundayız." diyerek, daha sonraki süreçleri ele almak için zaman olduğuna işaret etti.

İki devletli çözüm vurgusu

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine ilişkin Greenfield, birebir bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bizim tutumuz iki devletli çözümden yana." dedi.

Greenfield, İsrail ve Filistinlilerin yan yana yaşamasının sağlanamaması halinde barışın inşa edilemeyeceğini dile getirdi.

İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD BM Daimi Temsilcisi: Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana - Son Dakika

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