ABD Büyükelçiliği Kiev'de Kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Büyükelçiliği Kiev'de Kapanıyor

ABD Büyükelçiliği Kiev\'de Kapanıyor

ABD, olası hava saldırısı nedeniyle Kiev büyükelçiliğini kapattı ve vatandaşlarını uyardı.

20.11.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD'nin Kiev'deki Büyükelçiliği bugün olası bir hava saldırısı ile ilgili bilgiler almış olması nedeniyle kapanacağını duyurdu. ABD vatandaşlarına, bir hava saldırısı alarmı verildiğinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi X hesabı üzerinden, Ukrayna'nın başkenti Kyiv'deki ABD Büyükelçiliğinin, bugün olası bir hava saldırısı ile ilgili bilgiler almış olması nedeniyle kapanacağını duyurdu. Yazılı açıklamada, ayrıca bölgedeki ABD vatandaşlarına, bir hava saldırısı alarmı verildiğinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmaları önerildi.

ABD'nin uyarısının ardından Kiev'deki İtalya, İspanya ve Yunanistan büyükelçilikleri de geçici olarak kapalı olacaklarını bildirdi. Kiev'deki Fransa büyükelçiliği ise vatandaşlarını temkinli olmaya çağırdı.

Biden yönetiminin, Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer doktrinini revize eden bir belgeyi onaylamıştı. Hafta başından bu yana Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasındaki gerginlik artarken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini kapatması da ABD medyasında bu gerilimin bir yansıması olarak yorumlandı.

ABD merkezli CNN, Rusya'nın ABD Büyükelçiliğini doğrudan hedef alması olasılığının düşük olduğunu, bunun görev süresi yakında başlayacak olan yeni seçilen Başkan Donald Trump yönetimiyle de ciddi bir gerilime neden olabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Abd Büyükelçiliği, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği Kiev'de Kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:39:09. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği Kiev'de Kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.