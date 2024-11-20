ABD Büyükelçiliği Kiev\'de Kapanıyor

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(ANKARA) - ABD'nin Kiev'deki Büyükelçiliği bugün olası bir hava saldırısı ile ilgili bilgiler almış olması nedeniyle kapanacağını duyurdu. ABD vatandaşlarına, bir hava saldırısı alarmı verildiğinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi X hesabı üzerinden, Ukrayna'nın başkenti Kyiv'deki ABD Büyükelçiliğinin, bugün olası bir hava saldırısı ile ilgili bilgiler almış olması nedeniyle kapanacağını duyurdu. Yazılı açıklamada, ayrıca bölgedeki ABD vatandaşlarına, bir hava saldırısı alarmı verildiğinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmaları önerildi.

ABD'nin uyarısının ardından Kiev'deki İtalya, İspanya ve Yunanistan büyükelçilikleri de geçici olarak kapalı olacaklarını bildirdi. Kiev'deki Fransa büyükelçiliği ise vatandaşlarını temkinli olmaya çağırdı.

Biden yönetiminin, Ukrayna'ya ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer doktrinini revize eden bir belgeyi onaylamıştı. Hafta başından bu yana Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasındaki gerginlik artarken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini kapatması da ABD medyasında bu gerilimin bir yansıması olarak yorumlandı.

ABD merkezli CNN, Rusya'nın ABD Büyükelçiliğini doğrudan hedef alması olasılığının düşük olduğunu, bunun görev süresi yakında başlayacak olan yeni seçilen Başkan Donald Trump yönetimiyle de ciddi bir gerilime neden olabileceğini belirtti.