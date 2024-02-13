ABD'de düzenlenen 'Baharın Sesi' konserinde Çinli müzisyenler sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de düzenlenen 'Baharın Sesi' konserinde Çinli müzisyenler sahne aldı

ABD\'de düzenlenen \'Baharın Sesi\' konserinde Çinli müzisyenler sahne aldı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 'Baharın Sesi' konserinde, ABD ve Çin'deki yükseköğrenim kurumlarından müzisyenlerin performansıyla her yıl düzenlenen konser, New York metropol bölgesindeki Çin Yeni Yılı kutlamalarının bir parçası haline gelmiş durumda.

13.02.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW YORK, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Baharın Sesi" konserinde sahne alan şef Cai Jindong (ortada sağda) ve erhu sanatçısı Zhang Haiyue (ortada solda), 11 Şubat 2024.

ABD ve Çin'deki yükseköğrenim kurumlarından müzisyenlerin performansıyla her yıl düzenlenen "Baharın Sesi" konseri, New York metropol bölgesindeki Çin Yeni Yılı kutlamalarının bir parçası haline gelmiş durumda. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

New York, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de düzenlenen 'Baharın Sesi' konserinde Çinli müzisyenler sahne aldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de düzenlenen 'Baharın Sesi' konserinde Çinli müzisyenler sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement