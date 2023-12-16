 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle öğrenci okuldan uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle öğrenci okuldan uzaklaştırıldı

ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Öğrenci ve annesi, paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD\'de Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle öğrenci okuldan uzaklaştırıldı
16.12.2023 - 04:53,
Abone Ol

NEW ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Fort Lauderdale'deki Pine Crest okulunda öğrenci olan 15 yaşındaki Jad Abuhamda, ülkedeki Filistin karşıtlığından etkilenen kurbanlar arasına katıldı.

Abuhamda, aynı okulda matematik öğretmeni olarak çalışan annesi Maha Almasri'nin, sosyal medyada, İsrail'in Gazze'deki "toplu cezalandırmasını" eleştiren paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı.

Okul yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Almasri'nin sosyal medya paylaşımlarının, "nefret dolu ve kışkırtıcı" olduğu savunulurken, Almasri ise iddiaları reddederek, paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Lise 2. sınıf öğrencisi olan Abuhamda da 10 yıldır öğrencisi olduğu okuldan bu sebeple atılmasının, haksızlık olduğunu ve hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Eğitim Bakanlığına, olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Florida, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle öğrenci okuldan uzaklaştırıldı - Son Dakika


00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü

Son Dakika
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus, Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 05:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle öğrenci okuldan uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement