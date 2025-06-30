ABD'de Gazze İsyanı: 40 Günlük Açlık Grevi Sona Erdi - Son Dakika
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ABD'de Gazze İsyanı: 40 Günlük Açlık Grevi Sona Erdi

30.06.2025 19:44
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Gaziler ve barış grupları, BM temsilciliği önünde İsrail'e karşı 40 gün açlık grevi yaptı.

ABD'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve insani yardımların girişinin engellenmesini protesto eden gaziler ve barış yanlısı gruplar, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği binası önünde başlattıkları 40 günlük açlık grevini tamamladı.

Açlık eyleminin son gününde, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde toplananlar, ellerinde Filistin'e destek veren pankart ve dövizlerle New York'taki İsrail Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti.

İsrail Başkonsolosluğu önündeki gösterilerini sürdüren grup, "Filistin'e özgürlük", "Filistin direnişi çok yaşa" ve "İsrail'e desteğe hayır" sloganları attı.

Polis, çevrede aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, trafiği engelledikleri gerekçesiyle yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği binasının camlarına kan fırlatıldı

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde, açlık grevini organize eden isimlerden biri olan Eski Barış İçin Gaziler Derneği Başkanı Mike Ferner, protesto amacıyla binanın camlarına hayvan kanı fırlattı.

Ferner, eylemi sırasında, "Dünyanın her yerinde kan döken ABD, işte sana biraz kan. Bu savaşlardan kazanç sağlayan şirketlerin kan parasıdır. Daha fazla öldürmeyi lütfen durdurun." ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen New York Polisi, Ferner'i kelepçeleyerek gözaltına aldı.

"Gazze'de olsaydım, hastane olmadığı için ölmüştüm"

ABD Daimi Temsilciliği binasının penceresine kan atma eyleminden önce, 40 günlük açlık greviyle ilgili AA muhabirine konuşan Ferner, "21 gün açlık grevi yapabildim, çok hastalandım ve neredeyse hayatımı kaybediyordum. Altı gün hastanede kaldım. Gazze'de olsaydım, hastane olmadığı için ölmüş olurdum." dedi.

Ferner, Gazze'deki acılara ve ölümlere dikkat çekmek için açlık grevini gerçekleştirdiklerini söyledi.

North Carolina'dan gelerek eyleme katılan Vietnam gazisi 75 yaşındaki Kenneth Ashe de 40 gün süren açlık grevi için, "Bazen çok zordu. Çok zayıfladığım ve yürüyemediğim birkaç gün oldu ve biraz fazla kalori almak zorunda kaldım, yoksa devam edemeyecektim." diye konuştu.

Ashe, özellikle sıcak havalarda çok zorlandıklarını belirterek, "Elbette şemsiyelerimiz, istediğimiz zaman içebileceğimiz temiz suyumuz, geceleri gidip uyuyabileceğimiz güvenli yerlerimiz vardı, Gazze'deki insanlar böyle bir lükse sahip değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York kentinde toplanan gaziler ve Filistin yanlısı gruplar, 20 Mayıs'ta BM binasının karşısındaki ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde, günlük 250 kalorinin altında kalacak şekilde 40 günlük açlık eylemi başlatmıştı.

Protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve insani yardımların girişinin engellenmesini her gün pankart ve dövizlerle protesto ederken, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sonlandırılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Gazze İsyanı: 40 Günlük Açlık Grevi Sona Erdi - Son Dakika

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