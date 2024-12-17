ABD'de Gizemli Cisimler İHA Çıktı - Son Dakika
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ABD'de Gizemli Cisimler İHA Çıktı

Beyaz Saray, görülen gizemli cisimlerin yasal İHA'lar olduğunu ve ulusal güvenlik riski olmadığını belirtti.

17.12.2024 10:48
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, ABD'nin bazı eyaletlerinde gökyüzünde görülen "gizemli cisimlerin" yasal çerçevede izin verilmiş insansız hava araçları (İHA) olduğunu söyledi.

Kirby, katıldığı bir çevrimiçi konferansta, konuya dair FBI'ın son haftalarda "gizemli cisim" görüldüğüne dair yaklaşık 5 bin ihbar aldığını ve yaklaşık 100 vakanın daha fazla soruşturma gerektirdiğini belirtti.

New Jersey ve New York da dahil olmak üzere ABD'nin kuzeydoğusundaki "gizemli cisim" ihbarlarının yasal çerçevede izin verilmiş ticari ya da hobi amaçlı İHA faaliyetleriyle ilişkili olduğuna işaret eden Kirby, "Verileri yakından inceledikten ve ilgili vatandaşlardan gelen ihbarları elimizden geldiğince derledikten sonra, bugüne kadarki gözlemlerin yasal ticari insansız hava araçları, hobi amaçlı insansız hava araçları ve kolluk kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının yanı sıra insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve hatta yanlışlıkla insansız hava aracı olarak bildirilen yıldızların bir kombinasyonunu içerdiğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirby, herhangi bir anormal durum olmadığını kaydederek, "New Jersey ya da Kuzeydoğu'daki diğer eyaletlerde sivil hava sahası üzerinde herhangi bir anormallik ya da ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski tespit etmedik. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ayrıca, Kirby, Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) 1 milyondan fazla insansız hava aracının kayıtlı olduğunu ve ABD genelinde binlerce ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait İHA'nın yasal olarak faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Gizemli Cisimler İHA Çıktı - Son Dakika

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