ABD\'de İsrail\'e Destek Protestosu: George Washington Üniversitesi Öğrencileri Polis Ablukası Altında

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ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversitesinin (GWU) bahçesinde Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği desteği protesto eden üniversite öğrencileri, eylemlerine polis ablukası altında devam ediyor.

Polis önce GWU'nun bahçesine çadır kuran protestocu öğrencilere müdahale ederek kampüs dışına çıkarmak istedi. Öğrencilerin direnmesi üzerine üniversite kampüsü içindeki bahçeyi demir bariyerlerle abluka altına alarak giriş ve çıkışları engelledi. Bahçede mahsur kalan öğrencilere diğer arkadaşları ve bazı öğretim görevlileri bariyerlerin arkasından slogan atarak destek oldu.

Üniversitenin bahçe kısmını demir bariyerlerle çevreleyen kampüs polisi gösteri yapan öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için ana binadaki tuvaletleri dahi kullanmasına izin vermiyor. Bahçeye geçici tuvalet kuran öğrenciler, tuvalet gereksinimlerini orada karşılıyor. İçeride mahsur kalan arkadaşlarına yiyecek ve içecek getiren diğer öğrenciler, bir yandan da attıkları sloganlarla onlara destek oldular. Bası GWU öğretim görevlileri de öğrencilerine destek verdi.

George Washington Medya ve Halkla İlişkiler bölümünde Kamu Diplomasisi ve Küresel İletişim Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. William Youmans, başka üniversitelerdeki meslektaşlarının, öğrencilerine destek verirken polis şiddetine maruz kalmasını ve gözaltına alınmalarını utanç verici bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Protestoculara karşı aşırı şiddet gösterildiği yerler oldu. Hem profesörlere hem de öğrencilere... ve bu tamamen istenmeyen bir olay. Buna hemen bir son vermek gerekir. Çünkü bu, olayları daha da tırmandıracak. Bunlar ülke olarak değerlerimizle ters düşen uygulamalar. Maalesef üniversite yönetimi korku ile hareket ediyor. Gerek Kongreden, gerek yerel hükumetten, gerekse bağışçılardan büyük baskı görüyorlar. Üniversitemizin temel değeri olan karşılıklı düşünce alışverişini desteklemek yerine bunları yapıyorlar."

Kampüste mahsur kalan öğrencilere ABD ordusunda görev yapmış gaziler de destek veriyor. Bunlardan biri de eski bir ABD istihbarat subayı olan Josephine Guilbeau. Polisin göstericilere karşı sert tutumunun geri teptiğini ifade eden Guilbeau, "Buradaki insanların sayısı, polis bunu durdurmak için ne yaparsa yapsın, daha da artacak. Bu daha başlangıç." dedi.

Kendini Meredyth olarak tanıtan bir kadın da öğrencilere annesiyle destek oluyor. Ona göre Amerikan halkı gençlerin sesine kulak vermeli. Genç anne "Üniversiteler bizleri etik ve ahlaki yönden önderlik ettikleri için çok temel bir görev görüyor. Umarım daha fazla Amerikalı uyanır ve daha fazla ölüm görmek istemeyen bu genç jenerasyona kulak verir. Daha fazla çocuğun ölmesine gerek yok. Ben bir anneyim ve daha fazla ölmüş çocuk görmek istemiyorum." sözleriyle duygulu anlar yaşadı.

ABD'de Filistin'e destek eylemleri her geçen gün yeni bir üniversiteye yayılıyor.

Columbia Üniversitesi yönetiminin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için öğrencilerin, kampüs bahçesinde başlattıkları oturma eylemi 10'uncu gününe ulaştı.

Eylemler bu süre zarfında 22 farklı üniversiteye sıçradı ve her geçen gün yeni bir kampüste protesto çadırları kuruluyor. ABD'nin başkenti Washington'da eylemcilerin merkezi haline gelen George Washington Üniversitesinin bahçesi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Binasına 350 metre mesafede bulunuyor.