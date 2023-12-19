ABD\'de, Mısır asıllı mühendis El Shazly, Filistin bayrağıyla kayak yaparken saldırıya uğradı Açıklaması

ABD'de kayak yaparken, Filistin bayrağı taşıdığı için beyaz bir Amerikalının saldırısına uğrayan Mısır asıllı Mahmoud El Shazly, İsrail bayrağı taşıması durumunda insanların onu "muhtemelen yumruk sallayarak, alkışlarla destekleyeceğini" söyledi.

AA muhabirine konuşan 26 yaşındaki ABD vatandaşı El Shazy, arkadaşlarıyla gittiği kayak tatilinde, Filistin bayrağı taşıdığı için uğradığı saldırıyı anlattı.

ABD'nin Texas eyaletinde doğup büyüyen Mısır asıllı El Shazy, Filistin bayrağıyla kayak yaptığı Coloradao'da beyaz bir Amerikalının saldırısına uğramasıyla ilgili "(İsrail bayrağı olsaydı) insanlar muhtemelen bana yumruk sallayarak alkışlarla destek verirdi. Beyaz bir erkek olsaydım, bu (saldırı) asla olmaz, durum kesinlikle tersine dönerdi." ifadesini kullandı.

Ailesinin, Mısır'ın İskenderiye kentinden 1990'lı yıllarda ABD'ye geldiğini ve kendisinin Houston kentinde doğduğunu belirten El Shazy, üniversite eğitimini de Texas'ta tamamlayıp mühendis olduğunu ifade etti.

El Shazy, en son gittiği kayak merkezinde "beyaz bir Amerikalının" önüne atlayarak, "Şu bayrağı ortadan kaldırsan nasıl olur?" diye çıkıştığını, bunu reddetmesi üzerine ise kendisini yere yıktığını söyledi.

Filistin bayrağını kaptırmamak için yerde bir süre kendisine saldıran kişiyle mücadele ettiğini anlatan El Shazly, çevredekilerden biri hariç, kimsenin yardım etmediğini, sonunda bayrağını kurtararak ayağa kalkmayı başardığını ve öfkeyle "Soykırımcılar, 7 bini çocuk 20 bin kişiyi öldürdü." şeklinde bağırdığını anlattı.

Yaşadıklarının, ABD'deki "ifade özgürlüğü" ile örtüşmediğini söyledi

ABD'de, ifade özgürlüğünden sıkça bahsedildiğini vurgulayan Mahmoud El Shazly, "Bu adam, zar zor düşüncemi ifade ettiğim ve Filistin bayrağı taşıdığım için, bana sadece bu sözleri söylemekle kalmayıp, eşyamı (Filistin bayrağını) gasbetme ve bana saldırma hakkı olduğunu da düşündü. Bu, ülkenin gerçekte temsil ettiği ifade özgürlüğü hakkında genellikle duyduğunuz şeylerle kesinlikle örtüşmüyor." diye konuştu.

Mısır asıllı Shazly, polisin olayla ilgili rapor tuttuğu ve saldırganın kimliğinin tespit edildiği bilgisini paylaşarak, bu kişiye aynı zamanda bir mahkeme celbi gönderildiğinin ve "hakkını mahkemede arayacağının" altını çizdi.

Yaşadığı saldırıyla ilgili sosyal medyadan destek gördü

El Shazly, kayak merkezinde yaşadığı üzücü olayla ilgili ABD'nin ve dünyanın birçok yerinden pek çok kişinin kendisine sosyal medyadan ulaşarak destek verdiğini aktardı.

Colorado'dan bir kayak eğitmeni ve büyük bir kayakçı grubunun kendisine ulaştığına değinen El Shazly, olayla ilgili görüntüleri sosyal medyalarında paylaşmaları ve kendisine yapılan hareketi desteklemediklerini ifade etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Shazly, Gazze halkına verdiği destekle ilgili "Bunun (tepkilerin) sizi korkutmasına izin vermeyin. Filistin bayrağını çekmeye devam edin, gurur duyun, korkmayın. Biz haklıyız ve Gazze halkının, Filistin halkının yanında olmaya devam etmeliyiz." dedi.

"Medyamız, Arapça konuşan her Müslüman'ı ve Arap'ı terörist olarak gösteriyor"

ABD'de son zamanlarda Müslümanlara karşı ön yargının ve saldırganlığın arttığına işaret eden El Shazly, Brown Üniversitesinde eğitim gören 3 öğrenciye Arapça konuştukları için saldırılmasının ve bir gencin bu olay nedeniyle felçli kalmasının "çok üzücü" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak Amerikan vatandaşlarına, beyaz bireye yansıtılan çok fazla nefret var. Medyamız gerçekten, 'kefiye takan ve Arapça konuşan her Müslüman'ı ve Arap'ı terörist, Yahudilerin, Hristiyanların ölmesini isteyen kişi' olarak gösteriyor. Bu, kesinlikle doğru değil. Bu çok üzücü çünkü medya bunu gösteriyor."

El Shazly, Chicago kentinde ev sahibi tarafından öldürülen 6 yaşındaki Müslüman çocuğun başına gelenlerle ilgili de "Bu ev sahibinin, daha önce bu çocukla oyun oynadığını duydum. Yani birlikte güzel anıları vardı ve bu kişi, bu saldırgan, bu katil, medyanın ortaya koyduğu şeye, bu çocuğun büyüyünce terörist olabileceğine gerçekten inanıyordu." ifadesini kullandı.

"Filistin'de, Gazze'de yaşananlar işgaldir, soykırımdır"

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara maruz kalan sivil Filistinlilere yönelik El Shazly, "Yanınızdayız, sizi görüyoruz, sizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." şeklinde seslendi.

El Shazly, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar işgaldir, soykırımdır. İsrail'in tek bir Filistinliyi bile öldürmeye hakkı yok." dedi.

Toplumların, bölgede olup bitenlerle ilgili daha önce hiç görülmemiş tepkiler vermeye başladığını belirten El Shazly, "Giderek daha fazla insan, Filistin'de yaşanan baskı ve işgalin farkına varmaya başlıyor." ifadesini kullandı.

El Shazly, "İsrail'in, Gazze halkına karşı saldırılarının hiçbir gerekçesi olamayacağı" değerlendirmesinde bulunarak, bu konuda dünya kamuoyundaki olumlu tepkilere ilişkin şunları kaydetti:

"ABD'deki ve Batı dünyasındaki birçok insan, bunu görüyor ve kendi mantıklarını kullanarak doğru olmadığını söylüyor. Tarihi okumaya bir nevi yeniden başlıyor ve sorguluyor. Benim de bunun neden yaşandığı konusunda kafa karışıklıklarını ve derin üzüntülerini dile getiren, 'neden hükümet yetkililerimiz bunu destekliyor ve ateşkes çağrısı yapmıyor, İsrail'in kınanması çağrısında bulunmuyor?' diyen birçok arkadaşım ve meslektaşım var."